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Dünya

Lazkiye'de orman yangınları 7 gündür sürüyor

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesinde 7 gün önce başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor.

Muhammed Karabacak  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
Lazkiye'de orman yangınları 7 gündür sürüyor Fotoğraf: İzettin Kasım/AA

Şam

Bayırbucak'taki Kartal ve Zahiye Dağları ile 45 Tepe çevresinde etkili olan yangın, henüz kontrol altına alınamadı.

Yangına sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Türkiye, Ürdün ve Lübnan’dan gönderilen hava araçlarıyla müdahale ediliyor.

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Lazkiye'de orman yangını

Bölgedeki geniş çaplı yangın 3 Temmuz'da başlamış, Kastal Maaf, Kantara, Mezra, Beyt Mılık, Fırınlık ormanları ve Murtlu köyleri en çok etkilenen yerler olmuştu.

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, dün yaptığı basın açıklamasında, yangınlarla bağlantısı olduğu değerlendirilen birden fazla kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Lazkiye Valisi Muhammed Osman ise 3 Temmuz'dan bu yana 14 bin dönümden fazla tarım ve orman alanının zarar gördüğünü açıklamıştı.

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