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İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Ebu Macid el Mühendis için Bağdat’ta cenaze töreni düzenleniyor
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Dünya

Lavrov ve Zarif, Kasım Süleymani'nin öldürülmesini görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle taziyelerini bildirdi.

Ali Cura   | 04.01.2020
Lavrov ve Zarif, Kasım Süleymani'nin öldürülmesini görüştü

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov'un, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle mevkidaşı Zarif’e taziyelerini bildirdi.

Açıklamada, "Her iki bakan, ABD’nin eylemlerinin uluslararası temel hukuk kurallarının ağır bir ihlali olduğunu ve Orta Doğu’da biriken karmaşık sorunlara çözüm getirmediğini ancak bölgede yeni gerilimlere yol açtığını vurguladı." denildi.

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