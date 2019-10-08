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Dünya

Lavrov ve Çavuşoğlu Suriye'nin kuzeydoğusunu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumu görüştü.

Ali Cura   | 08.10.2019
Lavrov ve Çavuşoğlu Suriye'nin kuzeydoğusunu görüştü

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sergey Lavrov ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, tarafların Suriye'nin kuzeydoğusundaki duruma özellikle dikkat çektiği ve Suriye meselesinin çözümünü detaylı şekilde müzakere ettiği belirtildi.

Balkanlar’daki durumun da ele alındığı görüşmede her iki bakanın bütün alanlarda Türk-Rus iş birliğini daha da güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla yoğun diyaloğu sürdürme konusunda anlaştığı ifade edildi.

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