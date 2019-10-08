Lavrov ve Çavuşoğlu Suriye'nin kuzeydoğusunu görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumu görüştü.
Moskova
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sergey Lavrov ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Açıklamada, tarafların Suriye'nin kuzeydoğusundaki duruma özellikle dikkat çektiği ve Suriye meselesinin çözümünü detaylı şekilde müzakere ettiği belirtildi.
Balkanlar’daki durumun da ele alındığı görüşmede her iki bakanın bütün alanlarda Türk-Rus iş birliğini daha da güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla yoğun diyaloğu sürdürme konusunda anlaştığı ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.