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Dünya

Gazze'deki sendikalar İsrail ablukasını protesto etti

Gazze Şeridi'ndeki sendikalar, İsrail'in 13 yıldır bölgeye uyguladığı ablukayı protesto etti.

Moustafa Maged Haboosh,Sümeyye Özer   | 08.10.2019
Gazze'deki sendikalar İsrail ablukasını protesto etti Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

Gazze'deki Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesinin çağrısı üzerine Beyt Hanun Sınır Kapısı önünde toplanan onlarca sendika üyesi, İsrail'in 13 yıldır sürdürdüğü Gazze ablukasının sona ermesini istedi.

Gazze'ye uygulanan ablukanın büyük bir suç olduğunun ifade edildiği dövizler taşıyan eylemciler, işlediği suçlar nedeniyle İsrail'den hesap sorulması gerektiğini dile getirdi.

AA muhabirine konuşan Belediye İşçileri Sendikası Üyesi Abdullah el-Mısri, "Adaletsizliğe ve İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerine karşı sesimizi yükseltmek için buradayız. Her türlü kuşatma ve baskıya hayır diyoruz." dedi.

Yaklaşık 13 yıldır aralıksız devam eden Gazze ablukasının bir an önce son bulması gerektiğini vurgulayan Mısri, İsrail'in işlediği suçlardan sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

Mısri ayrıca Gazze halkının zor ekonomik şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini ve tedavi için bekleyen çok sayıda Filistinlinin Gazze dışına çıkışının İsrail yönetimince engellendiğini belirterek, uluslararası topluma "İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerine son vermesi için acil müdahale etmesi" çağrısında bulundu.

İsrail, 2006'dan bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor. Gazze Şeridi'nde halk, ekonomik yönden büyük sıkıntı yaşıyor.


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