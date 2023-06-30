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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Lavrov, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin sona ermesi halinde ihracatın devam edeceğini belirtti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin sona ermesi halinde Rusya'nın tarım ürünleri ihracatının devam edeceğini bildirdi.

Aliia Raimbekova  | 30.06.2023 - Güncelleme : 30.06.2023
Lavrov, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin sona ermesi halinde ihracatın devam edeceğini belirtti

Moskova

Lavrov, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karadeniz Tahıl Girişimi'nin sona ermesi halinde Rusya'nın tarım ürünleri ihracatının zarar görmeyeceğini belirten Lavrov, "Her halükarda gübre ve gıda ihracatımız devam ediyor. Ortaklarımızın zarar görmeyeceğinden eminim." diye konuştu.

Bakan Lavrov, tahıl girişiminde Ukrayna'nın tahıl ihracatını ilgilendiren kısmın ticari bir nitelik kazandığını söyleyerek "tahılın yüzde 2,5'inden biraz fazlasının en yoksul ülkelere ihraç edildiğini, anlaşmanın feshedilmesi durumunda Rusya'nın, masrafları karşılayarak en yoksul ülkelere benzer veya daha büyük miktarda tahılın ücretsiz olarak tedarik edilmesini sağlayacağını" ifade etti.

Lavrov, "Bu Karadeniz anlaşmasını sürdürmek isteyenlerin ne gibi bir argümanı olduğunu anlamıyorum, çünkü dediğim gibi, Ukrayna tahılı söz konusu olduğunda bu anlaşma uzun zaman önce ticari hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Kuzey Deniz Yolu'nun ulusal güzergah olduğuna vurgu yapan Lavrov, bu güzergahın büyük kısmının Rusya kara sularında olduğunu, dolayısıyla güvenlikten sorumlu olduklarını söyledi.

Lavrov, bu rotanın fırsatlarını genişletmek için aktif olarak çalıştıklarını dile getirdi.

Rusya'nın Afrika ülkeleriyle ilişkilerine değinerek Rusya-Afrika zirvesine hazırlıklarda son aşamaya gelindiğine işaret eden Lavrov, "Önümüzdeki birkaç yıl içinde Rusya ve Afrika ülkeleri arasındaki etkileşim planlarına ilişkin büyük bir deklarasyon hazırlanıyor." dedi.

Bakan Lavrov, Rus güvenlik şirketi Wagner’in, Afrika’da bulunması konusunun doğrudan Afrika ülkelerinin şirketle yaptığı sözleşmelere tabi olduğunu kaydederek, bu işbirliğini sürdürüp sürdürmeyeceklerine söz konusu ülkelerin hükümetlerinin karar vereceğini söyledi.

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