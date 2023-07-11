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Dünya, Kültür

Las Vegas'taki dünyanın en büyük LED küresi: MSG Sphere

ABD'nin Las Vegas kentindeki fütüristtik müzik ve eğlence kompleksi olan ve sonbaharda açılması beklenen MSG Sphere, dış cephesindeki devasa LED ekranına yansıtılan animasyonlarla beğeni topluyor.

Muhammet Tarhan  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
Las Vegas'taki dünyanın en büyük LED küresi: MSG Sphere Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Ankara

Dünyanın en büyük küre formundaki yapısıyla bilinen, dış cephesinde dünyanın en büyük LED ekranı yer alan Sphere, kısa süre önce ilk kez resmi olarak "Merhaba Dünya" mesajıyla aydınlatıldı.

Bunun yanı sıra yapı, dünya haritası, basketbol topu, Cadılar Bayramı'nın simgelerinden bal kabağı gibi birçok farklı figürle de aydınlatıldı.

2018'de Madison Square Garden Company tarafından yapılacağı duyurulan Sphere'in inşaatına ertesi yıl başlandı.

2,3 milyar dolarlık yatırımla inşa edilen Sphere, 18 bin 600 kişi kapasiteli.

111 metre yüksekliğe ve 157 metre genişliğe sahip yapı, 580 bin metrekarelik tamamen programlanabilir dev ekranında 1,2 milyon LED ışıkla süslenmiş animasyonları izleyicilere sunuyor.

Yapı, "Ekzosfer" olarak adlandırılan devasa LED ekranıyla rekorlar kırıyor.

Yapım çalışmaları devam eden kompleks, tamamlandığında canlı eğlence ve konserlere ev sahipliği yapacak, dış cephesinde çok çeşitli görsel içerikler sergilenecek.

MSG Sphere, 29 Eylül'de İrlandalı rock grubu U2'nin konseriyle açılacak. Konserin biletleri ise şimdiden tükendi.


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