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Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui'ye bıçaklı saldırı

Barcelona'nın İspanyol genç futbolcusu Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui, bıçaklı saldırıya uğradı.

Mutlu Demirtaştan  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui'ye bıçaklı saldırı

İstanbul

İspanya basınında yer alan haberlerde, Mounir Nasraoui'nin Barselona yakınlarındaki Mataro kentinde bulunan bir otopark alanında birden fazla kez bıçaklandığı belirtildi.

Nasraoui'nin komşularıyla yaşadığı tartışmanın ardından bıçaklı saldırıya uğradığı öne sürüldü.

Badalona şehrinde bir hastaneye kaldırılan 36 yaşındaki Nasraoui'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İspanyol polisinin, üç kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Barcelona'nın son yıllarda yetiştirdiği önemli yetenekler arasında yer alan Yamal, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) İspanya Milli Takımı formasıyla şampiyonluk yaşamıştı.

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