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Dünya

Kuzey Makedonya'da yeni hükümet güvenoyu aldı

Kuzey Makedonya'da kurulan yeni koalisyon hükümeti Meclisten güvenoyu aldı.

Dzihat Aliju   | 17.01.2022
Kuzey Makedonya'da yeni hükümet güvenoyu aldı

Üsküp

Makedonya Sosyal Demokratlar Birliğinin (SDSM) genel başkanı Dimitar Kovaçevski’nin başbakan olarak görev aldığı yeni kabinenin güven oylamasında 62 milletvekili "evet", 46 milletvekili "hayır" oyu kullandı. 120 koltuklu meclisteki oylamaya 108 milletvekili katıldı.

SDSM, Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ), Alternativa ve SDSM ile koalisyonda olan Liberal Demokratik Partisi (LDP) siyasi oluşumlarının kurduğu yeni hükümette Birinci Başbakan Yardımcısı ve Siyasi Sistem ve Topluluklar Arası İlişkiler Bakanlığı görevine Artan Grubi, Avrupa İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevine Boyan Mariçiç, Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Başbakan Yardımcılığına Slavica Grkovska ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığına Fatmir Bütüçi getirildi.

Yeni kabinenin diğer üyeleri ise şöyle:

"Savunma Bakanı Slavyanka Petrovska, İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, Adalet Bakanı Nikola Tupançevski, Dışişleri Bakanı Buyar Osmani, Maliye Bakanı Fatmir Besimi, Ekonomi Bakanı Kreşnik Bekteşi, Tarım, Ormancılık ve Su İşleri Bakanı Lupço Nikolovski, Sağlık Bakanı Bekim Sali, Eğitim ve Bilim Bakanı Yeton Şakiri, Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Yovana Trençevska, Yerel Yönetim Bakanı Goran Milevski, Kültür Bakanı Bisera Kostadinova Stoyçevska, Enformasyon Toplumu ve Yönetim Bakanı Admirim Aliti, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Blagoy Boçvarski, Çevre ve Alan Planlama Bakanı Naser Nuredini, Diasporadan Sorumlu Devlet Bakanı Cemail Çupi."

Eski Başbakan Zoran Zaev, ülkede 31 Ekim'de düzenlenen yerel seçimin ikinci turunun ardından seçim sonuçlarının sorumluluğunu üstlenerek hem başbakanlık hem de partisi SDSM genel başkanlığı görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı. Zaev'in başbakanlıktan istifası 23 Aralık'ta mecliste onaylanmıştı.

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