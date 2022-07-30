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Dünya

Kuzey Makedonya'da hicri yılbaşı etkinliği yapıldı

Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanlığınca, hicri yılbaşı dolayısıyla başkent Üsküp'te etkinlik düzenlendi.

Edıta Zekjırovıkj, Furkan Abdula   | 30.07.2022
Kuzey Makedonya'da hicri yılbaşı etkinliği yapıldı Fotoğraf: Umeys Sulejman/AA

Üsküp

Üsküp'teki Filarmoni salonunda gerçekleştirilen etkinliğe hükümet yetkilileri, siyasiler, dini kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

Hicri 1444 yılı dolayısıyla düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Şakir Fetahu, yaptığı konuşmada, hicretin İslam tarihi için büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

"Hicret, organize bir şekilde kötülüklere karşı mücadele etme adına koşulların oluşturulup hazırlanmasıdır." diyen Fetahu, Hazreti Muhammed'in hicretten sonra cami, okul ile benzeri dini ve kültürel kurumların inşası gibi güçlü ve güvenli bir teşkilatın temelleri için tarihi adımlar attığını söyledi.

Hafızlığı yeni tamamlayan iki gence diplomalarının verildiği program kapsamında Kuzey Makedonya İslam Birliği'nin farklı alanlarda özel katkı sağlamış kişilere dağıttığı "Müfti Vehbi Dibra" ödülleri de sahiplerine takdim edildi.

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