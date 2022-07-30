Dolar
17.92
Euro
18.35
Altın
1,766.13
ETH/USDT
1,698.60
BTC/USDT
23,716.00
BIST 100
2,592.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Elon Musk'tan Twitter'a karşı dava

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasından çekilmek için Twitter'a "karşı dava" açtı.

Dilara Zengin Okay   | 30.07.2022
Elon Musk'tan Twitter'a karşı dava

Washington

Musk'ın sosyal medya şirketine karşı dava açtığı haberi, Delaware Chancery Mahkemesi Hakimi Kathaleen St. Jude McCormick'in Twitter-Musk davasında duruşmaların başlama tarihini 17 Ekim olarak belirlemesinden saatler sonra geldi.

Elon Musk, 8 Temmuz'da birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti.

Musk'ın avukatları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişti.

Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı. Şirket tarafından Delaware Chancery Mahkemesine yapılan şikayette Musk'ın, imzaladığı anlaşma "artık kişisel çıkarlarına hizmet etmediği" için Twitter ve hissedarlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddettiği aktarılmıştı.

Şikayet dilekçesinde Musk'ın anlaşmayı feshetmeye yönelik iddialarının "bahane" olduğu ve "hiçbir dayanağının" olmadığı kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni hicri yıl mesajı
Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Türkiye, İran'daki sel nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı
İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı
İstanbul Boğazı'nda arızalanan tanker kurtarıldı

Benzer haberler

Elon Musk'tan Twitter'a karşı dava

Elon Musk'tan Twitter'a karşı dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayasofya' paylaşımı: Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun

İstanbul semalarında görülen ışık hüzmesi sosyal medyada gündem oldu

Twitter'ın geliri ikinci çeyrekte düştü

Twitter'ın geliri ikinci çeyrekte düştü
Yargıtaydan "Fuat Avni"nin istihbarat elemanına verilen ömür boyu hapse onama

Yargıtaydan "Fuat Avni"nin istihbarat elemanına verilen ömür boyu hapse onama
Twitter-Musk davasının görüleceği tarih belli oldu

Twitter-Musk davasının görüleceği tarih belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet