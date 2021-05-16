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Dünya

Kuzey Makedonya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Filistin'e ve Filistin halkına destek gösterisi düzenlendi.

Furkan Abdula   | 16.05.2021
Kuzey Makedonya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi Fotoğraf: Furkan Abdula/AA

Üsküp

Üsküp'teki Makedonya Meydanı'nda düzenlenen gösteriye ülkedeki farklı kuruluş temsilcileri ile farklı etnik gruplardan vatandaşlar katıldı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayan göstericiler, Filistin halkının İsrail devleti tarafından etnik temizliğe maruz kaldığını ifade etti.

Göstericiler, "Filistin için özgürlük", "İsrail terörist", "Recep Tayyip Erdoğan", "Faşizme dur, halk için özgürlük", "Kuşatmaya son", "Özgürlük" gibi sloganlar atarak Filistin'e destek verdi.

Ayrıca göstericiler, "Filistin için özgürlük, İsrail için boykot", "Filistin'de kan dökülmesini durdurun", "Kalbim Filistin'le birliktedir", "İşgale son", "1948'den beri nefes alamıyoruz", "Zorunlu tahliyeye karşıyız", "İsrail, tüm dünya izliyor", "Çocukları uyurken sessiz olunmalı, öldürülürken ses çıkarmalı" yazılı pankartlar da taşıdı. 

Gösteri kapsamında katılımcılar Türk, Arnavut, Makedon, Boşnak, Rumen bayrakları taşırken, gösteriye bazı Filistin ve Ürdün vatandaşları da katıldı.

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