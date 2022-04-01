Dolar
14.69
Euro
16.25
Altın
1,933.13
ETH/USDT
3,277.80
BTC/USDT
45,101.00
BIST 100
2,247.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle iki köprü ulaşıma kapatıldı. -VTR-
logo
Dünya, Ramazan 2022

Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova ramazana hazır

Kovid-19 nedeniyle son iki yıl ramazana kısıtlamalarla giren Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova, salgının etkisini kaybettiği bugünlerde mübarek aya gevşetilmiş kısıtlamalarla giriyor.

Agim Sulaj, Abdula Berisha, Fatjon Cuka, Dzihat Aliju   | 01.04.2022
Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova ramazana hazır Fotoğraf: Erkin Keçi/AA

Üsküp

Bölgedeki Müslümanlar, bu yıl yasakların kaldırılmasıyla aile ve yakınlarıyla iftar yapmanın, camilerde teravih namazını kılmanın mümkün olacağı bu ramazanı heyecanla bekliyor.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki Bit Pazarı'nda insanların hareketliliğinin yoğun olduğu görülüyor. İftar ve sahur sofralarını süsleyen yiyecekleri satın alan vatandaşlar ramazan heyecanını yaşıyor.

Bit Pazarı'nda AA muhabirine açıklamalarda bulunan pazarcılar, ürünlere olan yüksek talebin aksine fiyatlarda artış olmadığını ifade ediyor.

Ramazan ayının hayırlı olmasını dileyen Nazmi Murati, "Bu 2-3 gün daha iyi. Daha fazla hareketlilik var ve mallar daha fazla tüketiliyor. Fiyatlarda değişiklik yok, sadece çokça canlılık var." dedi.

Hurma, zeytin gibi iftariyelik ürünler satan Kenan Dalipi de vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu belirterek ramazanın hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Salgın nedeniyle iki yılın ardından Üsküp’te yeniden ihtiyaç sahipleri için iftar sofraları kurulması beklenirken ramazan öncesi birçok hayır ve yardım kurumu, ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulundu.

Arnavutluk

Başkent Tiran’daki vatandaşlar son günlerde "Yeni Pazar’a" gidip, gıda ve diğer ihtiyaçları alarak ramazana hazırlanıyor.

Camiler, ramazan ayına hazırlanırken salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağının martta kaldırılmasıyla ramazan bu yıl daha az kısıtlamalarla geliyor.

Arnavutluk’ta vatandaşlar, ramazanın heyecanını yaptıkları hazırlıklarla da yaşıyor.

Başkent Tiran’da yaşayan Rrustem Kamberi, ailecek oruç tutacaklarını dile getirerek bu yıl şartların daha iyi olduğunu aktardı.

Kristiana Lushllari de oruç tutacağının ve büyük bir heyecanla ramazanı beklediğini dile getirerek "Bu ay boyunca ulaştığım barış ve sükuneti seviyorum. 'Bu huzuru bulmam neden bir aydan fazla sürmüyor' diye her zaman düşünürüm." ifadelerini kullandı.

Kosova

Ramazan arifesinde Kosova'nın başkenti Priştine’nin sokakları, pazarları ve dükkanları, bu ay için gıda tedarik eden vatandaşların akınına uğradı.

Priştine’deki "Yeşil Pazar'da" ramazan ayında geleneksel olarak tüketilen hurma ve incir gibi gıdalarla diğer ürünlerin satışı arttı.

Vatandaşlar, ramazanın heyecanına kapıldıklarını ve mutluluklarını dile getirdi.

Priştineli Şaip Hayrizi, ramazanın sözlerle ifade edilemeyecek duygular veren, merhamet ayı olduğunu söyledi.

Prizrenli Nedim Berisha da bu ayın özel duygular getirdiğini belirterek "Allah nasip ederse bu ayı İstanbul’da karşılayacağım. İlk teravihimi İstanbul’da kılacağım ve ilk orucumu burada açacağım." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanghay'ın batı bölümünde karantina başladı
Türkiye'de 14 bin 336 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 979 bin 872'ye çıktı
Çin'de son 24 saatte 1839, Hong Kong'da 6 bin 981 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 14 bin 993 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova ramazana hazır

Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova ramazana hazır

Suriye'de terörden arındırılan bölgelerde ramazan hazırlıkları sürüyor

Ramazanın gelişi Erbil'de pazarları hareketlendirdi

İdlib'deki siviller bir ramazanı daha evlerinden uzakta karşılıyor

İdlib'deki siviller bir ramazanı daha evlerinden uzakta karşılıyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan kendimizle yüzleşmemiz için eşsiz bir fırsat

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan kendimizle yüzleşmemiz için eşsiz bir fırsat
﻿TİKA'dan Kuzey Makedonya'daki devlet kurumuna onarım ve donanım desteği

﻿TİKA'dan Kuzey Makedonya'daki devlet kurumuna onarım ve donanım desteği