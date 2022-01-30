Dolar
13.52
Euro
15.10
Altın
1,791.83
ETH/USDT
2,606.30
BTC/USDT
38,165.00
BIST 100
1,983.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığı bildirildi

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan   | 30.01.2022
Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığı bildirildi

Tokyo

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, füzenin, Kuzey Kore'nin 2 bin kilometre irtifada Japon Denizi yönüne 30 dakika boyunca 800 kilometre seyrettiğini belirtti.

Bunun, bu yıl Kuzey Kore'nin denediği 7. füze olduğunu kaydeden Matsuno, "orta menzil ya da uzun menzilli" olduğunu düşündükleri füzenin Japonya ulusal münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü söyledi.

"Balistik füzeler ve daha öncekileri ülkemize ve bölgemize tehdit" diyen Matsuno, denemeye ilişkin protesto notalarının Pyongyang yönetimine iletildiğini aktardı.

Bölgede bulunan gemi ve uçaklardaki olası hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Japonya Başbakanı Kişida Fumio, denemeye ilişkin Ulusal Güvenlik Konseyinin toplayacağını duyurdu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, füzelerin, Kuzey Kore'nin Jagang bölgesinden, Japon Denizi yönüne doğru yerel saatle 07.52'de fırlatıldığını teyit etti.

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDOPACOM) ise denemeye ilişkin yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'yi kınadıklarını ve "istikrar bozucu faaliyetlerden" sakınmaları çağrısı yaptı.

Açıklamada, "Bu vaka ABD personeline, bölgeye ve müttefiklerine doğrudan bir tehdit oluşturmadığını değerlendirsek de durumu gözlemlemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullanıldı.

Topladığı Ulusal Güvenlik Konseyinde bir konuşma yapan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, "Kore Yarımadası'nın barış ve istikrarını tehlikeye atan denemeyi" kınadıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da 332 bin 398 Kovid-19 vakası kaydedildi
İtalya'da son 24 saatte 137 bin 147 Kovid-19 vakası kaydedildi
Avusturya'da kademeli olarak Kovid-19 tedbirleri hafifletilecek
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 883 bine yaklaştı
Araştırmaya göre, Kovid-19 hamsterlardan insanlara bulaşabiliyor

Benzer haberler

Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığı bildirildi

Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığı bildirildi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 883 bine yaklaştı

ABD'de yerlilere gönderilecek ücretsiz Kovid-19 testleri halka ulaşamayabilir

ABD'nin doğusunda etkili olan şiddetli kar sebebiyle 3 binden fazla uçuş iptal edildi

ABD'nin doğusunda etkili olan şiddetli kar sebebiyle 3 binden fazla uçuş iptal edildi
ABD'nin Pittsburgh kentinde Biden'ın 'altyapı ziyareti' öncesi köprü çöktü

ABD'nin Pittsburgh kentinde Biden'ın 'altyapı ziyareti' öncesi köprü çöktü
Toyota 2021'de 10,5 milyon araçla yine 'en çok satan otomobil üreticisi' oldu

Toyota 2021'de 10,5 milyon araçla yine 'en çok satan otomobil üreticisi' oldu