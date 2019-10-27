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Dünya

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

Kuzey Kore yönetimi, ABD ile başlatılan nükleer silahsızlanma görüşmelerinde aşama kaydedilememesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Emre Aytekin   | 27.10.2019
Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

Ankara

ABD ile nükleer silahsızlanma müzakerelerinin sürdürülmesinden sorumlu Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong Çol, müzakerelerde mesafe alınamaması halinde sıcak çatışmanın ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

Pyongyang yönetiminin iki numaralı ismi Kim Yong Çol, Kuzey Kore haber ajansı KCNA'ya yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin tek taraflı silahsızlanma taleplerinin görüşmelerde mesafe kaydedilmesini engellediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki yakın ilişkilere rağmen diplomatik olarak mesafe alınamadığına dikkati çeken Kim, düşmanca tavrın devam etmesi halinde sıcak çatışmanın ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

"Her an karşılıklı ateş olabilir"

ABD yönetiminin Kuzey Kore liderinin yıl sonuna kadar tanıdığı süreyi ciddiye almamasının "ciddi bir hata" olacağını vurgulayan Kim, "Her an karşılıklı ateş söz konusu olabilir." ifadesini kullandı.

Kim, bunun yaşanmaması için ABD'den görüşmeleri yeniden yoluna sokmak üzere makul tekliflerini sunmasını beklediklerini kaydetti.

ABD-Kuzey Kore diyaloğu

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da tarihi zirvede bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda müzakerelerin başlatılmasını öngören bir mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti.

Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Vietnam'da düzenlenen ikinci zirve sonrası müzakereler durma noktasına gelmişti.

Trump ile Kim, son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de görüşmüş, nükleer silahsızlanma müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

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