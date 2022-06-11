Dolar
17.12
Euro
18.01
Altın
1,871.35
ETH/USDT
1,575.70
BTC/USDT
28,748.00
BIST 100
2,543.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Balıkesir'de minibüs ile kamyon çarpıştı, 6 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
logo
Dünya

Kuzey Kore silah geliştirmeyi sürdürecek

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin silah geliştirmeyi sürdüreceğini bildirdi.

Büşra Selvi Öğütcen   | 11.06.2022
Kuzey Kore silah geliştirmeyi sürdürecek

Ankara

Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, 8 Haziran'da başkent Pyongyang'da başlayan iktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesi Genel Kurul Toplantısı, lider Kim başkanlığında sürüyor.

Kim toplantıda yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'nin oldukça ciddi bir güvenlik ortamıyla karşı karşıya olduğunu ve bunun daha da ağırlaşabileceğini söyledi.

Nükleer silahlara atıfta bulunan Kim, söz konusu bu durum karşısında silahları geliştirmenin meşru müdafaa hakkının kullanılması olduğunu belirtti.

Kim, silah geliştirmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Ulusal savunma yeteneğinin geliştirilmesine yönelik hedefe işaret eden Kim, bu hedefin "mümkün olan en kısa sürede" yerine getirilmesi konusunda çaba gösterilmesini istedi.

Toplantıda ayrıca Kovid-19 salgını ve ekonomi konuları ele alındı.

İlk kadın dışişleri bakanı

Diğer yandan, Kim toplantıda, Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Choe Sun Hui'nin dışişleri bakanlığına atandığını açıkladı.

Ülkenin ilk kadın dışişleri bakanı olan Choe, ayrıca ülkenin 2018-2019 yıllarında ABD ile yaptığı nükleer müzakerelerdeki temsilcilerindendi.

Kuzey Kore'nin en güçlü kadınları arasında gösterilen 57 yaşındaki Choe, ülkenin Kuzey Amerika ilişkilerinden sorumlu üst düzey diplomatı olarak da görev yapmıştı.

ABD, Japonya ve Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcılarının Seul'de dün yaptıkları görüşmede, Kuzey Kore'nin silah programları karşısında üçlü güvenlik iş birliğinin artırılmasında anlaşmasının ardından Kim'in eski nükleer müzakereciyi dışişleri bakanı olarak ataması dikkati çekti.

Pyongyang yönetimi, en son 5 Haziran'da kısa menzilli 8 balistik füze denemişti. Son denemeyle Kuzey Kore 2022 başından bu yana 17. kez füze denemesi yapmış oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de
PKK/KCK'nın 'ateşin çocukları' oluşumuna yönelik operasyonda 26 gözaltı
Balıkesir'de minibüs ile kamyon çarpıştı, 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Çavuşoğlu: İtalya'da kaybolan helikopterin düştüğü bölge bulundu

Benzer haberler

Kuzey Kore silah geliştirmeyi sürdürecek

Kuzey Kore silah geliştirmeyi sürdürecek

Çin ve Rusya, veto kullanımı nedeniyle BM Genel Kuruluna ilk kez hesap verdi

ABD'li yetkiliden Kuzey Kore'nin her an nükleer deneme yapabileceği uyarısı

Güney Kore ve ABD'den, Kuzey Kore'nin füze denemelerine cevap

Güney Kore ve ABD'den, Kuzey Kore'nin füze denemelerine cevap
Kuzey Kore kısa menzilli 8 balistik füze denemesi yaptı

Kuzey Kore kısa menzilli 8 balistik füze denemesi yaptı
Çin ve Rusya, Kuzey Kore yaptırımlarını veto nedeniyle 8 Haziran'da BM Genel Kuruluna 'hesap verecek'

Çin ve Rusya, Kuzey Kore yaptırımlarını veto nedeniyle 8 Haziran'da BM Genel Kuruluna 'hesap verecek'