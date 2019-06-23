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Dünya

Kuzey Kore Lideri Kim Trump'tan 'çok güzel' mektup aldı

Kuzey Kore Lideri Kim'in ABD Başkanı Trump'tan "çok güzel içerikli" bir mektup aldığı duyuruldu.

Ömer Faruk Yıldız   | 23.06.2019
Kuzey Kore Lideri Kim Trump'tan 'çok güzel' mektup aldı

Kuala Lumpur

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'da yer alan haberde ülkenin lideri Kim Jong-un'un, ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir mektup aldığı belirtildi.

Kim'in mektubu okumaktan memnuniyet duyduğu ve mektup içeriğini çok güzel bulduğu kaydedildi.

Kim, Trump'ın cesaretini takdirle karşıladı

Trump'ın cesaretini takdirle karşılayan Kim, mektubun içeriği üzerinde düşüneceğini söyledi.

Kuzey Kore Lideri Kim, en son 11 Haziran'da Trump'a mektup yollamıştı.

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