Kuzey Kore Lideri Kim Trump'tan 'çok güzel' mektup aldı
Kuzey Kore Lideri Kim'in ABD Başkanı Trump'tan "çok güzel içerikli" bir mektup aldığı duyuruldu.
Kuala Lumpur
Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'da yer alan haberde ülkenin lideri Kim Jong-un'un, ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir mektup aldığı belirtildi.
Kim'in mektubu okumaktan memnuniyet duyduğu ve mektup içeriğini çok güzel bulduğu kaydedildi.
Kim, Trump'ın cesaretini takdirle karşıladı
Trump'ın cesaretini takdirle karşılayan Kim, mektubun içeriği üzerinde düşüneceğini söyledi.
Kuzey Kore Lideri Kim, en son 11 Haziran'da Trump'a mektup yollamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.