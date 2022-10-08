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Dünya

Kuzey Kore füze denemelerinin "meşru müdafaa" olduğunu bildirdi

Kuzey Kore, son günlerde yaptığı füze denemelerinin "meşru müdafaa" olduğunu bildirdi.

Büşra Selvi Öğütcen   | 08.10.2022
Kuzey Kore füze denemelerinin "meşru müdafaa" olduğunu bildirdi Fotoğraf: Jong-Hyun Kim/AA

Ankara

Yonhap ajansının, Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberinde, füze denemelerinin "düzenli ve planlı meşru müdafaa" olarak yapıldığı belirtildi.

Bu denemelerin, "Kuzey Kore'nin ve bölgenin güvenliğini ABD'nin doğrudan askeri tehditlerinden korumak" için yapıldığı ifade edilen haberde, söz konusu ABD tehditlerinin en az 50 yıldır sürdüğü vurgulandı.

Tatbikatlar "provokatif ve tehditkar"

ABD ve Güney Kore'nin, uçak gemisi USS Ronald Reagan'ın da katılımıyla başlattığı deniz tatbikatının ardından Kuzey Kore Savunma Bakanlığından adı açıklanmayan bir sözcü, KCNA'ya açıklamada bulundu.

Uçak gemisinin Kore Yarımadası yakınlarında konuşlandırılmasının bölgesel güvenlik açısından hayli menfi bir etkiye neden olduğunu kaydeden sözcü, Kuzey Kore Silahlı Kuvvetlerinin, mevcut durumun oldukça kaygı verici gelişimine ciddiyetle yaklaştığını ifade etti.

Sözcü, Reagan'ın dönüşünün, ABD ve Güney Kore'nin bir hayli "provokatif ve tehditkar" olan ortak tatbikatlarına karşı ülkesinin verdiği "meşru tepkiye" uyarı için yapılan "bir çeşit askeri blöf" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore, son 2 haftada 6'ncı füze denemesi yaptı. Kuzey Kore'nin 4 Ekim'de fırlattığı balistik füze, 2017'den sonra ilk kez Japonya'nın kuzeydoğusundan geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak ortak tatbikatlarda Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) karadan karaya 4 füze ateşlemişti.

Öte yandan ABD, ortak deniz tatbikatı sonrasında Kore Yarımadası'ndan ayrılan USS Ronald Reagan uçak gemisinin 5 Ekim'de Doğu Denizi'ne döneceğini bildirmişti.

Bunun ardından, Kuzey Kore 6 Ekim'de, Doğu Denizi yönüne iki balistik füze fırlatmıştı.

ABD, Güney Kore ve Japonya, son 5 yıldır ilk kez, 30 Eylül'de Doğu Denizi bitişiğindeki uluslararası sularda anti-denizaltı tatbikatı düzenlemişti.

Pyongyang yönetiminin, 2022 başından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 20'yi aşkın farklı menzillerde balistik füze denemesi gerçekleştirdiği biliniyor.

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