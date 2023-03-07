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Dünya

Kuzey Kore, füze denemelerinin engellenmesini savaş ilanı sayacak

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ülkesinin füze denemelerinin ABD tarafından engellenmesinin savaş ilanı sayılacağını bildirdi.

Salih Okuroğlu  | 07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
Kuzey Kore, füze denemelerinin engellenmesini savaş ilanı sayacak

Ankara

Yonhap'ın Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, ABD ve Güney Kore'nin tüm askeri faaliyetlerinin yakından takip edildiğini belirten Kim, Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze fırlatması durumunda ABD'nin bunu derhal indireceği haberlerine yanıt verdi.

Kim, Kore Yarımadası'nda ortak askeri tatbikatlar düzenleyen ABD ve Güney Kore'nin ülkelerine yönelik her türlü girişimine "misliyle" karşılık vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Kuzey Kore'nin füze denemelerinin ABD'nin yargı yetkisi dışında olduğunu söyleyen Kim, "Komşu ülkelerin güvenliğine zarar vermeden açık sularda ve havada gerçekleştirilen stratejik silah denemelerimize askeri karşılık verilmesi, Kuzey Kore'ye yönelik 'savaş ilanı' sayılacaktır." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise yarımadada şiddetli fiziksel çatışma yaşanabileceği uyarısı yapılarak, ABD'ye, Güney Kore ile düzenlediği ortak askeri tatbikatları durdurma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, uluslararası toplumun, ABD ve Güney Kore'nin savaş tatbikatlarının derhal durdurulması için adım atması ve Kuzey Kore'nin bölgedeki "barışçıl çabalarına" katkı sağlaması gerektiği belirtildi.


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