Dolar
36.10
Euro
37.49
Altın
2,882.49
ETH/USDT
2,618.00
BTC/USDT
95,992.00
BIST 100
9,816.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçeli futbolcu Filip Kostic, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Anderlecht ile oynayacakları maç öncesi Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Kuzey Kore, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'yi devralma planını kınadı

Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etmeye yönelik planını kınadı.

Şilan Turp  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Kuzey Kore, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'yi devralma planını kınadı

Ankara

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Pyongyang yönetimi, Trump'ın Gazze planına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD'nin Gazze Şeridi'ni ele geçirme ve Filistinlileri zorla başka yerlere yerleştirmeye yönelik önerisi kınanarak, "Dünya, şimdi ABD'nin 'bomba açıklaması' üzerine kaynıyor." ifadesi kullanıldı.

Trump'ın planının, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukukun "açık bir ihlali" olduğu vurgulanan açıklamada, “Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkının hiçe sayıldığı, iki devletli çözümün önünde büyük bir engel ve kesinlikle kabul edilemez bir eylem" olarak nitelenen bu planın reddedildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde kan ve gözyaşının akmaya devam ettiği, kırılgan istikrarı nedeniyle içeride ve dışarıda endişelerin arttığı bir dönemde Filistinlilerin bölgede istikrarlı bir yaşam ve barış umutlarını ayaklar altına alan bu çirkin açıklamalar, tüm dünyayı şoke etti." ifadesine yer verildi.

Trump yönetiminin Panama Kanalı ve Grönland'a yönelik açıklamaları ile Meksika Körfezi'nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştirme kararına da değinilen açıklamada, "ABD, çağ dışı hayallerinden uyanmalı ve diğer ülkelerin ve halkların onuru ile egemenliğini ihlal etmekten derhal vazgeçmelidir." denildi.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu söyleyen Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da öne sürmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanlığının düzenlediği "Türkiye Yayıncılık Zirvesi" 14 Şubat'ta başlıyor
Erzincan İliç'teki maden ocağında meydana gelen heyelan bir yılı geride bıraktı
Antalya Havalimanı ocakta yaklaşık 1 milyon yolcuya hizmet verdi
Adalet Bakanı Tunç: (Bolu'daki otel yangını) Sorumluların yargı tarafından soruşturulmaması söz konusu olamaz
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Benzer haberler

Kuzey Kore, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'yi devralma planını kınadı

Kuzey Kore, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'yi devralma planını kınadı

İsrail ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'nin güneyinde evleri yıkmaya devam ediyor

Macron'dan Trump'a: "Gazze boş bir arazi değil, 2 milyon insanın yaşadığı topraklar"

BM: Ocaktan beri Gazze'de 2 bin 300'den fazla çocuk yetersiz beslenme nedeniyle tedavi gördü

BM: Ocaktan beri Gazze'de 2 bin 300'den fazla çocuk yetersiz beslenme nedeniyle tedavi gördü
Çin, Trump'ın Gazze'yi "devralma" planına karşı olduğunu yineledi

Çin, Trump'ın Gazze'yi "devralma" planına karşı olduğunu yineledi
Lübnan'ın yeni Başbakanı Selam, Gazze'yi ele geçirme planına karşı "Arap dayanışması" önerdi

Lübnan'ın yeni Başbakanı Selam, Gazze'yi ele geçirme planına karşı "Arap dayanışması" önerdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet