Euro
6.70
Dolar
6.16
BIST 100
114,150.00
Altın
1,647.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“8. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı” THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı basın toplantısı düzenliyor - İstanbul Havalimanı
logo
Dünya, Koronavirüs

Kuveyt'te yeni tip koronavirüs vakası 43'e yükseldi

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen yeni tip koronavirüs vakasının 43'e yükseldiğini duyurdu. Ülkede Kovid-19 virüsü tespit edilenlerin tamamının İran'dan geldiği belirtildi.

Suheir K. M. Alkharraz,Safiye Karabacak   | 27.02.2020
Kuveyt'te yeni tip koronavirüs vakası 43'e yükseldi

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin tamamının İran'dan geldiği ve bu kişilerin 3 merkezde karantina altında tutulduğu belirtildi. 

Ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 43'e yükseldiği aktarılan açıklamada, hastalara gerekli bakımın sağlandığı ve durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşlara virüsün yayılmasını önlemek için uzman yetkililerin tavsiyelerine uyma çağrısı yapıldı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, dün ülkede tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasını 25 olarak açıklamıştı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bir dizi adım atan Kuveyt, söz konusu virüs nedeniyle ölümlerin yaşandığı İran'dan yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etmişti.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de Singapur, Japonya, Güney Kore, Tayland, İtalya ve İran'la tüm uçuşları askıya almıştı. Ülkede ayrıca ulusal bayram kutlamaları ve spor müsabakalarının da durdurulması yönünde karar alınmıştı.

Kuveyt'in yanı sıra Körfez ülkelerinden; Bahreyn, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de Kovid-19 vakaları görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği
Şeytan geri döndü: Almanya’da ve Avrupa’da aşırı sağ
Rusya İdlib'de kendi güvenilirliğini imha ediyor
Hocalı Soykırımı ve Münih’teki Aliyev-Paşinyan tartışması
Avrupa’da zamanın ruhu: Aşırı sağ ve ırkçılığın yükselişi devam ediyor

Benzer haberler

İran'da bir yetkili daha koronavirüse yakalandı

İran'da bir yetkili daha koronavirüse yakalandı

İsrail'den koronavirüs endişesiyle vatandaşlarına yurt dışına seyahat uyarısı

Salgın Çin'in üretim kapasitesini yarıya yakın düşürdü

Kuveyt'te yeni tip koronavirüs vakası 43'e yükseldi

Kuveyt'te yeni tip koronavirüs vakası 43'e yükseldi

Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz'den Kovid-19 açıklaması

Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz'den Kovid-19 açıklaması
ABD ekonomisi koronavirüs riskiyle karşı karşıya

ABD ekonomisi koronavirüs riskiyle karşı karşıya