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Dünya

Kuveyt'te yeni hükümet yemin etti

Kuveyt'te yeni hükümet, Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın huzurunda yemin ederek göreve başladı.

Muhammed Semiz   | 03.03.2021
Kuveyt'te yeni hükümet yemin etti

Kuveyt

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, ülkenin güneyinde bulunan Havli vilayetindeki Beyan Sarayı'nda Sabah Halid başkanlığındaki yeni hükümet için yemin töreni düzenlendi.

Emir Şeyh Nevvaf, tören sonrasında yaptığı konuşmada, yeni hükümetin birlik içinde ve takım ruhuyla tüm zorlukları aşacak güce sahip olduğuna inandığını söyledi.

Kuveyt Emiri ayrıca, yasama ve yürütme organlarına "milli birlik ve beraberlik çerçevesinde yapıcı iş birliği" çağrısında bulundu.

Başbakan Sabah Halid de konuşmasında, Emir'e bağlılıklarını teyit ederek, hükümetin Kuveyt devletine ve halkına hizmet edecek bir yol haritası belirlediğini ifade etti.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf, Başbakan Sabah Halid tarafından sunulan yeni kabine listesini dün onaylamıştı.

Listede 4 yeni isme yer verildiği, eski kabinede bulunan 11 bakanın ise yerlerini koruduğu aktarılmıştı.

Kuveyt'teki hükümet krizi süreci

Kuveyt'te geçen yılın son ayında yapılan seçimlerin ardından 14 Aralık 2020'de yeni hükümet göreve başlamıştı.

Ancak milletvekillerinin "Anayasa ihlalleri, hükümetin çalışma programının sunulmasındaki gecikme ve yürütmenin yasamayı etkisi altına almaya çalışması" gibi konularda Başbakan Sabah Halid aleyhinde Meclise gensoru önergesi vermesi üzerine, kabine üyeleri 12 Ocak'ta Başbakan'a istifalarını sunmuştu.

Bunun üzerine Başbakan Sabah Halid hükümetin kurulmasından sadece bir ay sonra 13 Ocak'ta istifasını sunmuş, Kuveyt Emiri de 18 Ocak'ta hükümetin istifasını kabul etmişti.

Kuveyt Emiri, 24 Ocak'ta yeni hükümeti kurma görevini yine Sabah Halid'e vermişti.

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