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Dünya

Kuveyt'te parlamento feshedildi

Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, "milletvekilleri arasındaki uyumsuzluk nedeniyle" parlamentoyu feshetti.

Ali Semerci   | 02.08.2022
Kuveyt'te parlamento feshedildi

Kuveyt

Prens tarafından yayımlanan kararnamede, parlamentonun "siyasiler arasındaki uyumsuzluğun, iş birliği eksikliğinin, farklılıkların, çatışmaların, kişisel çıkarların ve tarafların birbirini kabul etmemesinin düzeltilmesi amacıyla" feshedildiği belirtildi.

Kararnamede ulusal birliği tehdit eden uygulama ve davranışların varlığı göz önünde bulundurularak, kendi yüksek çıkarlarını sağlayacak şekilde rotayı yeniden çizmesi için halka başvurma gereği duyulduğu aktarıldı.

Kuveyt Anayasası'nın 107. maddesine göre Veliaht Prens, aynı nedenlerle yeniden feshetmeme şartıyla, nedenlerini belirten bir kararname ile parlamentoyu feshedebilir.

Fesih kararının ardından ise en geç iki ay içinde seçimlerin yapılması gerekiyor.

Hükümetin kurulması

Kuveyt'te dün Şeyh Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah başkanlığında yeni hükümetin kurulduğu açıklanmıştı.

Veliaht Prens Sabah, ilk kez göreve gelen Şeyh Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah başkanlığında 12 bakandan oluşan yeni bir hükümet kuruluşuyla ilgili Emirlik kararnamesi çıkarmıştı.

Yeni hükümette Kültür ve Enformasyon Bakanlığına getirilen Abdurrahman el-Matiri'nin dışındaki 11 bakanın eski hükümette yer alan isimler olduğu kaydedilmişti.

Şeyh Ahmed Nevaf el-Ahmed'in başbakanlığa getirilmesi

Kuveyt Emiri Şeyh Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 25 Temmuz'da büyük oğlu Şeyh Ahmed Nevaf el-Ahmed'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Şeyh Ahmed Nevaf, daha önce başbakan yardımcılığı ve içişleri bakanlığı görevlerini yürütüyordu.

Kuveyt'te 1985'ten bu yana 128 gensoru sonucu 11 hükümet istifa etti, 16 bakan ise ya istifa etti ya da görevinden alındı.

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