Kuveyt ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 358'e, Libya'da 24'e çıktı.
İstanbul
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Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 hastası 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 745 kişinin enfekte olduğu ve 685 kişinin de iyileştiği kaydedildi.
Bu verilerle toplam ölü sayısının 358'e, vaka sayısının 46 bin 940'a yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının 37 bin 715'e ulaştığı belirtildi.
Libya
Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, Kovid-19 hastası 1 kişinin daha hayatını kaybettiği, 2 kişinin enfekte olduğu, 3 kişinin iyileştiği kaydedildi.
Açıklamada, toplam ölü sayısının 24'e, vakaların 824'e, iyileşenlerin sayısının da 209'a yükseldiği bilgisi paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.