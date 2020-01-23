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Dünya

Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim TBMM'de

Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.

Ertuğrul Subaşı   | 23.01.2020
Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim TBMM'de

TBMM

Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.

Şentop ve El Ganim, Mecliste önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

Görüntü alınmasına izin verilen görüşmeler, daha sonra basına kapalı yapıldı.

Görüşmeler sonrası heyet, Şentop ile TBMM Genel Kurul salonunu da gezdi.

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