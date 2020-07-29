Euro
8.23
Dolar
6.98
BIST 100
1,135.55
Altın
1,969.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kutsal topraklardaki hacı adayları Mina'ya ulaştı

Kutsal topraklardaki hacı adayları, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan istisnai önlemlerin gölgesinde Mina'ya ulaştı.

Mohammed Yahya Ahmad Mohammed,Ali Semerci   | 29.07.2020
Kutsal topraklardaki hacı adayları Mina'ya ulaştı

İstanbul

Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, hacı adaylarının salgın tedbirleri kapsamında belirlenen sosyal mesafe kuralına uyarak Mina'ya geldiği belirtildi.

Geceyi Mina'da geçirecek olan hacı adayları yarın sabah Arafat'a hareket edecek.

Öte yandan, Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Abdulali, hacı adaylarının sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Abdulali, hacı adayları arasında herhangi bir virüs vakası kaydedilmediğini aktardı.

Suudi Arabistan makamları, Kovid-19 önlemleri kapsamında hacı adaylarını hac ibadeti öncesinde Mekke'deki otellerinde 5 gün karantina altında tutmuştu.

Kovid-19 önlemleri gölgesindeki hac mevsimi

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Yurt dışından hacı adayı kabul edilmemesi nedeniyle daha önce yaklaşık 2,5 milyonu bulan hacıların sayısının bu yıl yalnızca 10 bin kişiyle sınırlı kalacağı belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında Kurban Bayramı tedbirlerine ilişkin toplantı yapılıyor
Türkiye'de Kovid-19'dan 212 bin 557 kişi iyileşti
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 129'a yükseldi
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 17 milyonu aştı
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı hep birlikte vereceğimiz bir sınav

Benzer haberler

Kutsal topraklardaki hacı adayları Mina'ya ulaştı

Kutsal topraklardaki hacı adayları Mina'ya ulaştı

Suudi Arabistan'dan getirilen beşiz sahibi aile çifte bayram yaşayacak

Hacı adayları Kovid-19 önlemleri gölgesinde ilk tavaflarını yapıyor

Yemen'de çatışan tarafların tahammülsüz tutumları siyasi çözüm ihtimalini baltalıyor

Yemen'de çatışan tarafların tahammülsüz tutumları siyasi çözüm ihtimalini baltalıyor
BAE ve Suudi Arabistan'ın yıkıcı politikaları ekonomik krizin pençesindeki Lübnan'a da uzanıyor

BAE ve Suudi Arabistan'ın yıkıcı politikaları ekonomik krizin pençesindeki Lübnan'a da uzanıyor
Suudi Arabistan'dan Riyad Anlaşması'nı hayata geçirecek yeni öneri

Suudi Arabistan'dan Riyad Anlaşması'nı hayata geçirecek yeni öneri