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Dünya

Kutsal topraklarda 17 Türk hacı adayı vefat etti

İlk kafilenin yola çıktığı 5 Temmuz’dan bu yana kutsal topraklarda 17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti.

Orhan Topal   | 04.08.2019
Kutsal topraklarda 17 Türk hacı adayı vefat etti

Ankara

Türkiye'den ilk kafilenin yola çıktığı 5 Temmuz’dan beri kutsal topraklarda 17 hacı adayı vefat etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’den ilk kafilenin kutsal topraklara geldiği 5 Temmuz’dan bu yana 17 Türk hacı adayının hayatını kaybettiğini söyledi.

Bircan, vefatlara kalp krizi, trafik kazası, doğal iklim şartları, zatürre ve yaşlılığa bağlı hastalıkların neden olduğunu belirtti.

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