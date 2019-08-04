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Dünya

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Merve Yıldızalp   | 04.08.2019
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında, PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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