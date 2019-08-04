Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 4, 2019
Hava harekatında, PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.