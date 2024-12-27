Kuril Adaları açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem
Rusya ile Japonya yakınlarındaki Kuril Adaları açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İstanbul
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin 162 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
Kuril Adaları'ndaki 6,7 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir can kaybı bildirilmezken tsunami uyarısı da yapılmadı.
Kuril Adaları olarak bilinen adalar zinciri, Kuzey Pasifik Okyanusu’nu Ohotsk Denizi’nden ayırıyor.
Adaların bir tarafında Japonya’nın Hokkaido Adası, diğer tarafında da Rusya'nın Kamçatka Yarımadası yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.