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Dünya

Kuril Adaları açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem

Rusya ile Japonya yakınlarındaki Kuril Adaları açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Nuri Aydın  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Kuril Adaları açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem

İstanbul

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin 162 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Kuril Adaları'ndaki 6,7 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir can kaybı bildirilmezken tsunami uyarısı da yapılmadı.

Kuril Adaları olarak bilinen adalar zinciri, Kuzey Pasifik Okyanusu’nu Ohotsk Denizi’nden ayırıyor.

Adaların bir tarafında Japonya’nın Hokkaido Adası, diğer tarafında da Rusya'nın Kamçatka Yarımadası yer alıyor.

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