Dolar
29.46
Euro
32.74
Altın
2,077.37
ETH/USDT
2,364.70
BTC/USDT
42,661.00
BIST 100
7,392.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Manisa’da Şehit Uzman Çavuş Vedat Öz Kızılay Özel Eğitim Anaokulu Açılış Töreni'nde konuşuyor
logo
Dünya

Kuril Adaları açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem

Rusya ile Japonya yakınlarındaki Kuril Adaları açıklarında, saat 12.15'te, 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aynur Şeyma Asan  | 28.12.2023 - Güncelleme : 28.12.2023
Kuril Adaları açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Kuril Adaları'nın yaklaşık 113 kilometre güneydoğusu olduğunu bildirdi.

Yerin yaklaşık 23,8 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Kuril Adaları olarak bilinen adalar zinciri, Kuzey Pasifik Okyanusu’nu Ohotsk Denizi’nden ayırıyor.

Adaların bir tarafında Japonya’nın Hokkaido Adası, diğer tarafında da Rusya’nın Kamçatka Yarımadası yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da yıkılma tehlikesi bulunan bina nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: (Sanayiye arz edilen doğal gaz) Bu yıl için böyle bir sıkıntı öngörmüyoruz
Bakan Uraloğlu, zincirleme kazanın yaşandığı Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanacak sürücüleri uyardı
Eski bakanlardan Yaşar Okuyan, Yalova'da son yolculuğuna uğurlandı
Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Rusya: ABD'nin Orta Doğu'ya yönelik siyaseti Gazze Şeridi'nde gerginliğe yol açtı

Rusya: ABD'nin Orta Doğu'ya yönelik siyaseti Gazze Şeridi'nde gerginliğe yol açtı

Kuril Adaları açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem

AP: Kahovka Barajı'nın çökmesi sonucunda ölenlerin sayısı Rusya'nın açıkladığının çok üstünde

İran ile Rusya arasında neler oluyor?

İran ile Rusya arasında neler oluyor?
Rusya için Ukrayna'daki savaşın yanı sıra Wagner’in isyanı yılın olayı oldu

Rusya için Ukrayna'daki savaşın yanı sıra Wagner’in isyanı yılın olayı oldu
İran ve Rusya'nın ticarette dolar yerine ulusal para kullanma konusunda anlaştığı duyuruldu

İran ve Rusya'nın ticarette dolar yerine ulusal para kullanma konusunda anlaştığı duyuruldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet