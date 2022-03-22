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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin: Ülkemize yönelik varoluşsal bir tehdit durumunda Putin nükleere başvurabilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkelerine yönelik "varoluşsal bir tehdit" görmeleri durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer silahlara başvurabileceğini söyledi.

Dildar Baykan Atalay   | 22.03.2022
Kremlin: Ülkemize yönelik varoluşsal bir tehdit durumunda Putin nükleere başvurabilir

Washington

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, CNN televizyonunda Christiane Amanpour'un programına konuk olarak Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hangi şartlar altında Rusya'nın nükleer imkanlarını kullanacağına ilişkin soruya Peskov, "Ortada ülkemiz için varoluşsal bir tehdit olursa, bu olabilir." yanıtını verdi.

Putin henüz amaçlarına ulaşamadı

Peskov, Putin'in şu ana kadar Ukrayna'daki amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının sorulması üzerine, "Henüz değil. Henüz amaçlarına ulaşamadı." yorumunda bulundu.

Ukrayna savaşını "özel askeri harekat" olarak nitelendiren Peskov, "Operasyonumuz önceden belirlenen planlar ve amaçlar dahilinde ilerliyor." dedi.

Peskov, bu operasyonun amacının ise Ukrayna'nın askerlerden arındırılması, tarafsızlığının sağlanması, milliyetçi unsurların ortadan kaldırılması, Kırım'ın Rusya'ya bağlılığı ile Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığının tanınması olduğunu sözlerine ekledi.

Peskov, Ukrayna'da sivilleri hedef aldıklarını reddetti

Putin'in Ukrayna halkına değil, NATO'ya katılmak isteyen ve ülkelerinde Rusçayı yasaklayan kişilere kızgın olduğunu belirten Peskov, bazı Ukraynalıların kendileriyle iş birliği yaptığını da dile getirdi.

Peskov, "Sivillerin hedef alınması bizim ordumuzda yasak, Ukrayna'daki bazı unsurlar sivilleri kalkan olarak kullanıyor bu da sivil ölümlerine yol açıyor." diye konuştu.

Rusya'nın Minsk Anlaşmalarını ihlal ettiği söylemlerine de karşı çıkan Peskov, "Minsk'i yok sayan Putin değil Ukrayna'dır." ifadesini kullandı.

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