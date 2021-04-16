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Dünya

Kremlin: Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler gelişiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, son dönemlerde Rusya ile Türkiye ilişkilerinde bir soğukluk olmadığını söyledi.

Ali Cura   | 16.04.2021
Kremlin: Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler gelişiyor

Moskova

 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin Rusya'dan Türkiye'ye uçuşların sınırlandırılmasının iki ülke ilişkilerine etkisine yönelik sorularını cevaplandırdı.

Son dönemde iki ülke arasında ilişkilerin kötüye gittiği iddialarını reddeden Peskov, "Türkiye ile ilişkiler gelişiyor. Turizm yasağı ile ilgili durumun ikili ilişkilerle hiçbir ilgisi yok. Bu tamamen Türkiye’deki salgın ve kötüleşen epidemiyolojik durumla bağlantılıdır." ifadesini kullandı.

Türk yetkililerinin Rusya'nın kararı konusunda anlayış gösterdiğini belirten Peskov, "Elbette, Türk ortaklarımız kendi vatandaşlarımız için endişelerimizi anlayabiliyor. Aslında ortaklık da budur." dedi.

Ayrıca Peskov, bu kararın Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerde "soğukluk" anlamına gelip gelmediğine ilişkin soruya da "Elbette hayır." şeklinde cevap verdi.

Türkiye'nin komşu ülkelerle kurduğu ilişkinin egemenlik hakları dahilinde olduğunu hatırlatan Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki görüşmelerin iki ülkenin arasındaki ikili ilişkilerle ilgili olduğunu dile getirdi.

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