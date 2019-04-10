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Dünya

Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya Türkiye ile S-400 konusunda yeni anlaşmaya açık

Kremlin Sözcüsü Peskov, "Rusya (Türkiye ile S-400 konusunda) yeni bir anlaşma yapmaya açıktır. Rusya bu iş birliğini genişletmek için fırsat arıyor." dedi.

Ali Cura   | 10.04.2019
Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya Türkiye ile S-400 konusunda yeni anlaşmaya açık

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya'dan ikinci bir S-400 alınabileceğine ilişkin sözleriyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

Sözcü Peskov, "Rusya yeni bir anlaşma yapmaya açıktır. Rusya gerekli imkan ve teknik donanıma sahiptir. Elbette Rusya bu iş birliğini genişletmek için fırsat arıyor. Bu kesinlikle normal bir uygulamadır." diye konuştu.

Rusya'nın pek çok ülke ile askeri ve teknik iş birliğinin ikili ilişkilerin önemli bir boyutu olduğunu kaydeden Peskov, "Böyle bir iş birliğinin hayata geçirilmesi ikili ilişkileri yüksek seviyeye ulaştırır. Bu, Türkiye için de geçerlidir." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslim edilmemesi halinde bu alandaki ihtiyacın başka herhangi bir ülkeden karşılanabileceğini belirterek, "ABD Patriot satmazsa yarın biz ikinci bir S-400 de alabiliriz, başka bir hava savunma sistemi de alabiliriz." demişti.

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