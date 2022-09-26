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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere ile birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.
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Dünya

Kremlin: Rusya'da sınırların kapatılmasına yönelik herhangi bir karar alınmadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'da ilan edilen askeri kısmi seferberlik nedeniyle sınırların kapatılmasına yönelik herhangi bir karar alınmadığını söyledi.

Dmitri Chirciu   | 26.09.2022
Kremlin: Rusya'da sınırların kapatılmasına yönelik herhangi bir karar alınmadı

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 21 Eylül’de askeri kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından ülkenin sınırlarındaki bölgelerde sıkıyönetimin ilan edilecek mi? Bu bölgelerde sınırlar kapatılacak mı?" sorusunu yanıtlayan Peskov, "Bu konuda bilgim yok. Şu anda alınan bir karar yok." dedi.

Bazı vatandaşların orduya yanlışlıkla çağrıldığını aktaran Peskov, "Seferberlikle ilgili alınan kararın ihlal edildiği durumlar var. Bunların düzeltilmesi için bazı bölgelerde valiler çalışıyor. Bu konuda gazeteciler de çalışıyor. Bu çok önemli." diye konuştu.

Peskov, Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun kontrol altına aldığı Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya katılması için yapılacak referandumlara değinerek, söz konusu bölgelerin Rus topraklarına alınmasına ilişkin süreçle ilgili bilgi vereceklerini söyledi.

Sözcü Peskov, Putin’in 30 Eylül’de Rusya Federal Meclisine sesleneceği yönündeki iddiaları teyit edemediğini ifade etti.

"İjevsk kentindeki okula terör saldırısı düzenlendi"

Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'ndeki İjevsk kentinde bir okula silahlı saldırı düzenlendiğine dikkati çeken Peskov, bunun "terör saldırısı" olduğunu belirtti.

Putin'in, olayı yetkililerle telefonda görüştüğünü aktararak, "Putin, İjevsk’teki terör saldırısı sonucu yakınlarını, çocuklarını kaybedenlere derin taziyelerini iletiyor, yaralılara şifalar diliyor." dedi.

Peskov, ülkedeki okullarda güvenliğin sağlanması yönünde alınan önlemlerin analiz edilmesi gerektiğini vurguladı.

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