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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin: Rusya Ukrayna’dan tahıl çalmadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’dan tahıl çalmadığını söyledi.

Ali Cura   | 23.06.2022
Kremlin: Rusya Ukrayna’dan tahıl çalmadı

Moskova

Peskov, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ile barışın mümkün olduğunu belirten Peskov, "Ancak bu, Rusya’nın tüm taleplerinin Ukrayna tarafından yerine getirilmesinden sonra mümkün." dedi.

Peskov, bu şartların Ukrayna tarafından çok iyi bilindiğini belirtti.

Kiev yönetiminin Rusya’nın Ukrayna tahıllarını çaldığına ilişkin iddiasına da cevap veren Peskov, "Rusya hiçbir tahılı çalmadı." ifadesini kullandı.



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