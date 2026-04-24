Kremlin: Rusya G20'de uygun seviyede ve layıkıyla temsil edilecek Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın, aralık ayında ABD'nin Miami şehrindeki G20 Liderler Zirvesi'nde uygun seviyede ve layıkıyla temsil edileceğini bildirdi.

Peskov, Rossiya devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, 14-15 Aralık'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Miami şehrinde düzenlenmesi planlanan G20 Liderler Zirvesi'ne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de davet edileceği iddialarını değerlendirdi.

Putin'in G20 üyesi ülkenin devlet başkanı olarak Miami'ye "gidebileceğini veya gitmeyebileceğini" söyleyen Peskov, "Başka bir Rus temsilci de gidebilir. Ama her halükarda Rusya, bu zirvede uygun bir seviyede ve layıkıyla temsil edilecektir." ifadelerini kullandı.

İsminin açıklanmaması şartıyla Washington Post gazetesine konuşan bir ABD'li yetkili, 14-15 Aralık'ta Miami'de düzenlenmesi planlanan G20 Liderler Zirvesi'ne Putin'in de davet edilmesinin gündemde olduğunu ileri sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'e yönelik G20 davetinden haberdar olmadığını ancak buna karşı çıkmayacağını kaydetmişti.