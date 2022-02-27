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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Kremlin: Rus heyeti Ukrayna ile müzakereler için Belarus'ta

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetinin Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştığını, Rusya'nın burada görüşmelere hazır olduğunu söyledi.

Emre Gürkan Abay   | 27.02.2022
Kremlin: Rus heyeti Ukrayna ile müzakereler için Belarus'ta

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukraynalı temsilciler ile Belarus'ta olası müzakerelere ilişkin bilgi verdi.

Rusya'nın müzakerelere başlamaya hazırlandığını belirten Peskov, "Varılan anlaşmalar doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve diğer bazı kurumların temsilcilerinden oluşan Rus heyeti, Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel şehrine vardı. Bu müzakerelere Gomel'de başlamaya hazır olacağız." ifadesini kullandı.

Peskov "Rus tarafı Gomel'de müzakerelere başlamaya hazır, şimdi Ukraynalıları bekliyoruz." dedi.

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