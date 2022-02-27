Kremlin: Rus heyeti Ukrayna ile müzakereler için Belarus'ta
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetinin Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştığını, Rusya'nın burada görüşmelere hazır olduğunu söyledi.
Moskova
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukraynalı temsilciler ile Belarus'ta olası müzakerelere ilişkin bilgi verdi.
- Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 4. gününde devam ediyor
- Ukrayna Devlet Başkanlığı: Rusya ile olası müzakerede Kiev dikte edecek
- Zelenskiy: Erdoğan ve Aliyev müzakerelerin başlaması için yardımcı olacaklarını söyledi
Rusya'nın müzakerelere başlamaya hazırlandığını belirten Peskov, "Varılan anlaşmalar doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve diğer bazı kurumların temsilcilerinden oluşan Rus heyeti, Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel şehrine vardı. Bu müzakerelere Gomel'de başlamaya hazır olacağız." ifadesini kullandı.
Peskov "Rus tarafı Gomel'de müzakerelere başlamaya hazır, şimdi Ukraynalıları bekliyoruz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.