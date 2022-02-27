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Ukrayna'nın başkenti Kiev'den yayındayız
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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 4. gününde devam ediyor

Rusya ile Ukrayna askerleri arasında yoğun çatışmalar 4 gündür devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kontrolünün tamamen Ukrayna ordusu ve bölgesel savunma birliklerinde olduğu bildirildi.

Talha Yavuz   | 27.02.2022
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 4. gününde devam ediyor Fotoğraf: Leon Klein - Anadolu Ajansı

Kiev/Ankara

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kontrolünün tamamen Ukrayna ordusu ve bölgesel savunma birliklerinde olduğu bildirildi.

Kiev Şehir Devlet İdaresinden yapılan açıklamada, gece yarısı Rus sabotaj gruplarıyla bazı çatışmaların çıktığı belirtildi.

Kiev'in tamamen Ukrayna ordusu ve bölgesel savunma birliklerinin kontrolü altında bulunduğu kaydedilen açıklamada, şehirdeki durumun sakin olduğu ifade edildi.

Kiev'de sokağa çıkma yasağının süresi 28 Şubat Pazartesi saat 08.00'e kadar uzatılmıştı.

Kiev Şehir Devlet İdaresinden yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı süresince sokakta tespit edilecek tüm kişilerin düşman keşif ve sabotaj gruplarının üyesi kabul edileceği belirtilmişti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rus ordusuna ait çok sayıda hava aracı düşürüldü

Ukrayna Savunma Bakanlığı,Rusya’ya ait çok sayıda hava aracının yanı sıra yakıt ve yağ taşıyan bir yük treninin imha edildiğini bildirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gün boyunca üç Su-30 ve iki Su-25 savaş uçağı, 11 helikopter ve iki İl-76 nakliye uçağı kaybettiği belirtildi.

Rus ordusuna ait hava araçlarının, Su-27’lerin yanı sıra S-300 ve Buk M-1 hava savunma sistemleri ile imha edildiği vurgulanan açıklamada, akaryakıt taşıyan bir yük treninin ise Bayraktar TB2 SİHA ekibinin başarılı çalışmasıyla imha edildiği kaydedildi.


Kiev yakınındaki petrol tank çiftliği vuruldu

Vasilkiv Belediye Başkanı Natalya Balasinoviç, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, Vasilkiv yakınlarındaki tank çiftliğini Rus askerlerinin vurduğunu dile getirdi.

Balasinoviç, "Maalesef tank çiftliği yanıyor." ifadelerini kullandı. 

Saldırılarda ölen Yunan asıllıların sayısı 10'a yükseldi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Mariupol yakınlarında Rus hava saldırılarında Yunan kökenli 10 masum sivil öldürüldü. Bombalamayı derhal durdurun!"

Ukrayna Devlet Başkanlığı: Rusya ile olası müzakerede Kiev dikte edecek

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, müzakere sürecinin olacağını, her savaşın müzakere süreci ile sona erdiğini ifade etti.

Podolyak, “Fakat bu müzakere sürecinde pozisyonlar başka olacak.Bu Ukrayna'nın dikte edeceği bir pozisyon olacak. Ukrayna, Donetsk ve Luhansk bölgeleri dahil sonra ne olacağına dair şartlar ileri sürecek.” şeklinde konuştu.

Belirlenen Rus bankaları SWIFT sisteminden çıkarılacak

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada, "Rusya Merkez Bankasının varlıklarını felç edeceğiz. Bu, işlemlerini donduracak, varlıklarını tasfiye etmesini imkansız hale getirecektir." dedi.

Rus oligarkların finansal varlıklarını AB piyasalarında kullanmalarını yasaklamak için çalışacaklarını bildiren von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılacağını açıkladı.

Kremlin: Rus heyeti Ukrayna ile müzakereler için Belarus'ta

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukraynalı temsilciler ile Belarus'ta olası müzakerelere ilişkin bilgi verdi.

Rusya'nın müzakerelere başlamaya hazırlandığını belirten Peskov, "Varılan anlaşmalar doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve diğer bazı kurumların temsilcilerinden oluşan Rus heyeti, Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel şehrine vardı. Bu müzakerelere Gomel'de başlamaya hazır olacağız." ifadesini kullandı.

Peskov "Rus tarafı Gomel'de müzakerelere başlamaya hazır, şimdi Ukraynalıları bekliyoruz." dedi.

Zelenski, Rusya'nın Belarus'ta müzakere teklifini reddetti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy,Rusya ile müzakereler için, ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerdi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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