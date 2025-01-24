Dolar
35.70
Euro
37.45
Altın
2,775.24
ETH/USDT
3,404.50
BTC/USDT
105,158.00
BIST 100
10,104.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescid-i Aksa’da Cuma namazı kılınacak
logo
Dünya

Kremlin: Putin-Trump görüşmesi için ABD'den sinyal bekliyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye hazır olduğunu belirterek, "ABD'den sinyal bekliyoruz." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Kremlin: Putin-Trump görüşmesi için ABD'den sinyal bekliyoruz

Moskova

Peskov, Trump'ın Rusya ve Ukrayna savaşı hakkında yaptığı açıklamalara ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Nükleer silahların kontrolü konusunda ABD ile Rusya'nın görüşmesi gereken konular bulunduğunu anlatan Peskov, "Birçok açıdan bu konuda zaman kaybedildi. Şu anda top, bizimle tüm önemli temasları durduran Amerikalıların tarafında." diye konuştu.

Peskov, nükleer silah kontrolüne yönelik yasal çerçevenin ABD tarafından baltalandığının altını çizdi.

Putin ile Trump arasındaki olası bir görüşmeyi de değerlendiren Peskov, "Putin hazır. ABD'den sinyal bekliyoruz. Fal bakmak zor. Bir gelişme olduğu an sizi bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Peskov, Trump'ın "petrol fiyatları düşerse Ukrayna savaşı biter" açıklamasını değerlendirerek, "Bu çatışma petrol fiyatlarına bağlı değil. Bu çatışma, Rusya'nın ulusal güvenliğine ve malum bölgelerde yaşayan Rusların hayatlarına yönelik tehditler, ABD ve Avrupa'nın Rusya'nın endişelerini tümüyle reddetmesi nedeniyle yaşanıyor." dedi.

Trump'ın, "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy anlaşmaya hazır" açıklamasını da yorumlayan Peskov, "Zelenskiy anlaşmaya hazır olamaz. Çünkü anlaşmaya varmak için müzakere yürütülmesi gerekiyor. Zelenskiy, kendi kararnamesiyle müzakereleri yasaklamıştı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzensiz göçmenleri "kağıt havlular" arasında saklayan suç örgütüne hapis cezası istemi
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Kartalkaya'daki otel yangınında yaralanan 8 kişinin tedavisi sürüyor
Mahallelerde kurulan ERVA Spor Okulları ile 22 genç uyuşturucudan kurtarıldı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi yakalandı
Kadıköy'de patlayan boru nedeniyle su metrelerce yükseğe çıktı

Benzer haberler

Kremlin: Putin-Trump görüşmesi için ABD'den sinyal bekliyoruz

Kremlin: Putin-Trump görüşmesi için ABD'den sinyal bekliyoruz

Meksika, ABD Başkanı Trump'ın göçmenleri toplu sınır dışı etmesine karşı hazırlanıyor

Silikon Vadisi'nin ABD yönetimiyle girift ilişkisi dikkati çekiyor

Asya ülkeleri ABD'nin Silikon Vadisi'ne kendi alternatiflerini üretiyor

Asya ülkeleri ABD'nin Silikon Vadisi'ne kendi alternatiflerini üretiyor
ABD'de köleler için getirilen doğumla vatandaşlık hakkı yeni dönemece girdi

ABD'de köleler için getirilen doğumla vatandaşlık hakkı yeni dönemece girdi
Avrupa ile Rusya arasındaki 60 yıllık işbirliği sona eriyor: AB doğalgaz kriziyle nasıl baş edecek?

Avrupa ile Rusya arasındaki 60 yıllık işbirliği sona eriyor: AB doğalgaz kriziyle nasıl baş edecek?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet