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Dünya

Kremlin: NATO'nun askeri tatbikat düzenlemesi Rusya için tehdit

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun askeri tatbikat düzenlemesinin Rusya için tehdit oluşturduğunu belirterek, "Buna karşı gerekli önlemler alınıyor." dedi.

Dmitri Chirciu  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
Kremlin: NATO'nun askeri tatbikat düzenlemesi Rusya için tehdit

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da, güncel konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

NATO'nun düzenleyeceği "Steadfast Defender 2024 (Kararlı Savunmacı)" isimli tatbikatı değerlendiren Peskov, bunun Rusya için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Peskov, "NATO, bize karşı tehdit oluşturma rolünü yerine getirmeye devam ediyor. Bunu böyle görüyoruz. Buna karşı gerekli önlemler alınıyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu ittifakın onlarca yıl Rus sınırlarına doğru altyapısını çektiğini dile getiren Peskov, NATO'nun ABD tarafından yönetildiğini ve "çatışma aracı" olduğunu dile getirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın görevden alınmasıyla ilgili iddialara değinen Peskov, bununla ilgili durumu takip ettiklerini aktardı.

Peskov, "Kiev yönetiminin çok sorunu var. ​​​​​​​​Başarısız olan karşı saldırı ve cephelerdeki sorunlar, yönetim temsilcileri arasında çelişkilerin artmasına yol açıyor. Bu çelişkiler, özel askeri operasyon başarıyla devam ettikçe artacak." diye konuştu.

Sözcü Peskov, geçen hafta Belgorod bölgesinde 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının vurulması olayıyla ilgili soruşturma sürecinin devam ettiğini kaydetti.

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