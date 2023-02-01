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Dünya

Kremlin: NATO’ya ait tüm askeri altyapı Rusya'ya karşı çalışıyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD’nin silah kontrolüne yönelik yasal ve anlaşma çerçevelerini yok ettiğini belirterek, “NATO’ya ait uydular dahil tüm askeri altyapının, Ukrayna’nın çıkarları için Rusya’ya karşı çalıştığını görüyoruz.” dedi.

Emre Gürkan Abay   | 01.02.2023
Kremlin: NATO’ya ait tüm askeri altyapı Rusya'ya karşı çalışıyor

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD arasındaki kıtalar arası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması’nın (START) önemli olduğunu söyledi.

Rusya’nın, anlaşmanın devamını son derece önemsediğini vurgulayan Peskov, “Aslında bu uygulanabilir olarak kalan tek antlaşma çünkü ABD güvenlik ve silah kontrolüne yönelik tüm yasal ve anlaşma çerçevelerini yok etti.” diye konuştu.

NATO’nun tüm askeri altyapısıyla Rusya’ya karşı faaliyet gösterdiğine işaret eden Peskov, “NATO’ya ait uydular dahil tüm askeri altyapının, Ukrayna’nın çıkarları için Rusya’ya karşı çalıştığını görüyoruz. Bunlar bizim için görmezden gelemeyeceğimiz çok düşmanca bir ortam yaratıyor.” dedi.

Peskov, Ukrayna’ya yönelik yeni uzun menzilli füze sevkiyatı olasılığını da değerlendirerek, “Bu, gerilimi körüklemenin bir yolu ve ek çaba vermemizi gerektirecek. Ancak gelişmelerin seyrini değiştirmeyecek ve özel askeri operasyon devam edecek.” ifadesini kullandı.

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