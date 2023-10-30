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Dünya

Kremlin: (Dağıstan) Mahaçkale Havalimanı'ndaki olaylar dış müdahalenin sonucu

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in, Dağıstan'daki havalimanında yaşanan olaylarla ilgili geniş kapsamlı bir toplantı yapacağını belirterek "Mahaçkale Havalimanı'nda dün yaşanan olayların dış müdahalenin sonucu olduğu iyi bilinmektedir ve açıktır" dedi.

Emre Gürkan Abay  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
Kremlin: (Dağıstan) Mahaçkale Havalimanı'ndaki olaylar dış müdahalenin sonucu

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Mahaçkale Havalimanı'nda dün, İsrail'den gelen bir uçak nedeniyle protestocularla güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedeye ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Putin'in olaylar hakkında Rusya'daki ilgili birimler tarafından bilgilendirildiğini aktaran Peskov, bu akşam Rus hükümet yetkilileri ve Rusya Güvenlik Konseyi üyelerinin de katılacağı, olaylara ilişkin geniş kapsamlı bir toplantı yapılacağını söyledi.

Peskov, Dağıstan'da yaşanan arbedenin dışarıdan kışkırtıldığını belirterek, "Mahaçkale Havalimanı'nda dün yaşanan olayların büyük ölçüde dış müdahalenin sonucu olduğu iyi bilinmektedir ve açıktır." dedi.

Gazze'de yaşananların da insanları etkilediğini söyleyen Peskov, "Gazze Şeridi'nde olup bitenlerin, insanların, çocukların, yaşlıların, sağlık görevlilerinin ölümlerinin dehşetini gösteren televizyon görüntüleriyle birlikte, kötü niyetli kişilerin durumu kötüye kullanması, kışkırtması çok kolay." diye konuştu.

Dün yaşanan arbedenin ardından Mahaçkale Havalimanı'ndaki durum kontrol altına alınırken, olaylarda 20 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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