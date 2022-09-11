Dolar
18.24
Euro
18.32
Altın
1,717.41
ETH/USDT
1,772.40
BTC/USDT
21,625.00
BIST 100
3,521.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kraliçe Elizabeth'in cenazesi Balmoral'dan İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a götürüldü

İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi, başkent Edinburgh'taki Holyroodhouse Sarayı'na getirildi.

Zuhal Demirci   | 11.09.2022
Kraliçe Elizabeth'in cenazesi Balmoral'dan İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a götürüldü Fotoğraf: Oğuz Kağan Meydan - AA

Edinburg/Londra

Kraliçe'nin cenazesi, TSİ 12.00'de yaşamını yitirdiği İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nden alınarak, kızı Prenses Anne'in de katıldığı kortej eşliğinde Edinburgh'a doğru yola çıktı.

Kraliçe 2. Elizabeth'in tabutunu görmek isteyen halk, Edinburgh'ta cenaze aracının geçeceği güzergaha akın etti.

96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe'nin tabutu, yaklaşık altı buçuk saat süren yolculuğun ardından TSİ 18.20'de Kraliyet ailesinin İskoçya'daki resmi konutlarından Holyroodhouse Sarayı'na getirildi.

Gece boyunca sarayın taht odasında tutulacak tabutun üzerine konan çelenkte, Balmoral'dan yıldız çiçeği, ıItırşahi, alev çiçeği, heather çiçeği ve çam ağacı dalları dikkati çekti. 


Kraliçe'nin tabutu saraya alınırken, çocuklarından Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward tören alanında yer aldı.

Kraliçe'nin cenazesi 13 Eylül'de Londra'ya getirilecek ve 19 Eylül'de Westminster Abbey Kilisesinde cenaze töreni düzenlenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için taziye mesajı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 asker şehit oldu
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 362 milyar liralık yatırımla hayata geçirilecek
Bakan Kurum'dan yeni sosyal konutlara ilişkin paylaşım
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Avustralya ve Yeni Zelanda, İngiltere'de tahta geçen Kral 3. Charles'a biatlarını açıkladı

Avustralya ve Yeni Zelanda, İngiltere'de tahta geçen Kral 3. Charles'a biatlarını açıkladı

Kraliçe Elizabeth'in cenazesi Balmoral'dan İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a götürüldü

Kral 3. Charles'ın yemin törenindeki el hareketi ve mimikleri ülkede gündem oldu

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi Balmoral Kalesi'nden Edinburgh'a doğru yola çıktı

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi Balmoral Kalesi'nden Edinburgh'a doğru yola çıktı
İran, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin ortak bildirisine tepki gösterdi

İran, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin ortak bildirisine tepki gösterdi
Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreni 19 Eylül’de yapılacak

Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreni 19 Eylül’de yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet