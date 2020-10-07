Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 986 kişi öldü
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 986 kişi öldü.
Ankara
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Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 986 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 104 bin 555’e yükseldi.
Hindistan'da son 24 saatte 72 bin yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 milyon 757 bin 132’ye çıktı.
Ülkede, şimdiye dek 5 milyon 744 bin 693 kişi iyileşti.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 2’inci ülke" konumunda bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.