Euro
9.23
Dolar
7.85
BIST 100
1,153.71
Altın
1,894.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 986 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 986 kişi öldü.

Emre Aytekin   | 07.10.2020
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 986 kişi öldü

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 986 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 104 bin 555’e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 72 bin yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 milyon 757 bin 132’ye çıktı.

Ülkede, şimdiye dek 5 milyon 744 bin 693 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 2’inci ülke" konumunda bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 36 milyonu aştı
YÖK üniversite kampüslerindeki Kovid-19 tedbirlerine yönelik hijyen kriterlerini belirledi
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 986 kişi öldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Afrika'da 15 noktada Kovid-19 aşı denemesi yapılıyor

Benzer haberler

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 36 milyonu aştı

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 36 milyonu aştı

Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 986 kişi öldü

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 35 milyon 709 bini aştı

Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 884 kişi öldü

Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 884 kişi öldü
Yeni Delhi'de hava kirliliğiyle mücadele kampanyası başlatıldı

Yeni Delhi'de hava kirliliğiyle mücadele kampanyası başlatıldı
Paris'te Kovid-19 salgınıyla mücadelede ilave tedbirler alındı

Paris'te Kovid-19 salgınıyla mücadelede ilave tedbirler alındı