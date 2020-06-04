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Dünya

Kovid-19 salgını nedeniyle Uruguay'da mahsur kalan 4 Türk yurda dönüyor

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Güney Amerika ülkesi Uruguay'da mahsur kalan 4 Türk vatandaşı, yurda dönmek üzere başkent Montevideo'dan ayrıldı.

Muhammed Emin Canik   | 04.06.2020
Kovid-19 salgını nedeniyle Uruguay'da mahsur kalan 4 Türk yurda dönüyor

Buenos Aires

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgını nedeniyle Uruguay'da mahsur kalan ve ülkemize dönmek isteyen 4 vatandaşımız, İtalya ile Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması iş birliğinde düzenlenen seferle önce Milan'a, oradan da ülkemizin düzenleyeceği seferle yurda dönmek üzere, bugün Montevideo'dan yola çıkmışlardır." ifadesi kullanıldı.

Kovid-19 salgınına karşı alınan sınır kapatma ve uçuş durdurma önlemleri nedeniyle bulundukları ülkelerde mahsur kalan vatandaşlara yönelik başlatılan tahliye uçuşlarıyla Güney Amerika'da daha önce Şili, Arjantin, Brezilya, Peru ve Kolombiya'daki vatandaşlar Türkiye'ye getirilmişti.

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