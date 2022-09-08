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Dünya

Kovid-19 salgını nedeniyle Afrika'da 50 milyon çocuk menenjit aşısı olamadı

Afrika ülkelerinin Kovid-19 salgını kapsamında uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle kıta genelinde 50 milyon çocuğun menenjit aşısı olamadığı bildirildi.

Gökhan Kavak   | 08.09.2022
Kovid-19 salgını nedeniyle Afrika'da 50 milyon çocuk menenjit aşısı olamadı

İstanbul

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının aşılama kampanyalarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Menenjit salgınının Afrika kıtasındaki en yaygın hastalıklardan biri olduğuna dikkati çeken Moeti, "Kovid-19 salgını, menenjit ile mücadeleyi olumsuz etkiliyor." dedi.

Kıta genelinde 50 milyon çocuğun Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle menenjit aşısı olamadığı bilgisini paylaşan Moeti, Kovid-19 ile mücadele ederken diğer hastalıkların göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Menenjit hava yoluyla bulaşabiliyor

Afrika'da 400 milyondan fazla insan menenjit tehlikesiyle karşı karşıya. Menenjit nedeniyle 2019'da kıta genelinde 140 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Beyinde başlayarak tüm vücuda yayılan hastalık, hava yoluyla bulaşarak çeşitli sakatlıklar ve ölüme yol açabiliyor. Yetkililer, hastalıktan aşılanarak korunmanın mümkün olduğunu ifade ediyor.

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