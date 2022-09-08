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Dünya

Fransa'da Yeniden Tesis Ulusal Konseyi'nin faaliyeti başlatıldı

Fransa'da muhalefet tarafından boykot edilen Yeniden Tesis Ulusal Konseyi'nin faaliyeti, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da katıldığı ilk toplantıyla başlatıldı.

Esra Taşkın   | 08.09.2022
Fransa'da Yeniden Tesis Ulusal Konseyi'nin faaliyeti başlatıldı

Paris

Macron, Marcoussi kentinde Konsey'in ilk lansman toplantısı öncesi basına yaptığı konuşmada, ülkenin siyaset, sendika, sivil toplum gibi alanlardaki temsilcilerini bir araya getiren konseyle amacının "Fransa'nın durumu ve geleceği hakkında fikir birliği oluşturmak" olduğunu belirtti.

Emmanuel Macron, kapalı gerçekleşecek müzakerelerden oluşacak Konsey vasıtasıyla, "iklim geçişi" ve "demografik geçiş" gibi toplumda gerginliğe sebebiyet veren konuların ele alınacağına işaret etti.

Ulusal düzeydeki Konsey'in müzakerelerinin ayrıca yerelde de devam edeceğine değinen Macron, gelecek hafta çevrim içi "bir ulusal danışmanın da" başlatılacağını söyledi.

Macron, bir gazetecinin "Bu yeni metodunuz (Yeniden Tesis Ulusal Konseyi) bazı konulara ilişkin referandum yapılmasını öngörüyor mu?" sorusuna ise, Anayasa'da Cumhurbaşkanına verilen referandum yetkisine atıfta bulunarak, buna kapalı olmadığına değindi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Konsey'in amaçlarından birinin de gelecek haftalarda okul, sağlık ve istihdam alanlarında harekete geçmek olduğunu kaydetti.

Başlamadan boykot edilen konsey

Konsey'in lansmanının yapılmadan boykot edilmesine ilişkin ise Macron, Konsey'in bugünkü toplantısına, davet edilen siyaset ve sendika gibi alanlardan 52 temsilciden 40'ının katıldığını, "davete iştirak etmeyenlerin ise daima haksız olduğunu" dile getirdi.

Macron, Konsey'in kapısının daima açık olacağının altını çizdi.

Ulusal basın, ülkedeki aşırı sağdan aşırı sola muhalefetin tamamının, Konsey'i​​​​, lansmanı gerçekleşmeden boykot ettiğini ve yasama gücünü "es geçme" çabası olarak eleştiriler yöneltildiğini aktarmıştı.

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