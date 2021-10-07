Dolar
8.88
Euro
10.25
Altın
1,756.39
ETH/USDT
3,599.50
BTC/USDT
54,028.00
BIST 100
1,396.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Norveç Milli Futbol Takımı, Türkiye maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştiriyor
logo
Dünya

Kovid-19 salgını, 2022 Cenevre Otomobil Fuarı'nı da iptal ettirdi

Organizatörler, üst üste 3'üncü kez fuarı iptal etmek zorunda kaldı.

Bayram Altuğ   | 07.10.2021
Kovid-19 salgını, 2022 Cenevre Otomobil Fuarı'nı da iptal ettirdi

Geneve

Dünyanın en önemli ve prestijli otomobil fuarlarından kabul edilen Cenevre Otomobil Fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2022'de de iptal edildi.

Fuarın organizatörlerinden yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgınının sektör genelinde oluşturduğu sorunların" gelecek yıl şubatta yapılması planlanan fuarın iptal edilmesini zorunlu hale getirdiği belirtildi.

Organizatörler, salgınla bağlantılı doğrudan ve dolaylı sorunların kendilerini "alternatifsiz" bıraktığını ve fuarın 2023'te daha etkili şekilde düzenlenmesi için çalışmalar yapılacağı kaydedildi.

Cenevre Otomobil Fuarı Başkanı Maurice Turrettini, 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı gerçekleştirmek için büyük çaba harcamalarına rağmen gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Aldıkları kararı iptalden çok erteleme olarak gördüklerini vurgulayan Turrettini, 2023'te güçlü bir şekilde döneceklerine emin olduklarını belirtti.

Fuar, 2020 ve 2021'de iptal edilmişti

5-15 Mart 2020'de yapılması planlanan 90'ıncı Cenevre Otomobil Fuarı, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti.

Salgının devam etmesi nedeniyle fuarın 2021'de de iptal edildiği açıklanmıştı.

Cenevre'deki Palexpo Sergi Merkezi'nde düzenlenen ve her yıl 1000'e yakın otomobilin sergilendiği fuar, dünya genelinden yaklaşık 10 bin gazeteciye ev sahipliği yapıyordu.

Fuara son yıllarda ortalama 600-700 bin arası ziyaretçi katılıyordu.

İlk kez 1905'te başlayan ve 1924'te "uluslararası fuar" kabul edilen Cenevre Otomobil Fuarı'nın 88'incisine Türk firmaları da katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Kovid-19'a karşı en çok aşı yapılan ülkeler arasında 7. sıradayız
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Amerikalı firma Kovid-19 ilacını maliyetinin 40 katına satmak istediği için eleştiriliyor
Türkiye, İngiltere'ye seyahat için onaylanmış Kovid-19 aşı belgesine sahip ülkeler listesine eklendi
Türkiye'de 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Kovid-19 salgını, 2022 Cenevre Otomobil Fuarı'nı da iptal ettirdi

Kovid-19 salgını, 2022 Cenevre Otomobil Fuarı'nı da iptal ettirdi

Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komite, Cenevre'de bir araya geldi

Avrupa'daki hava yolu şirketleri para iadelerini hızlandıracak

İstanbul'da 750 minibüsün taksiye dönüştürülmesi kararının iptali için dava açıldı

İstanbul'da 750 minibüsün taksiye dönüştürülmesi kararının iptali için dava açıldı