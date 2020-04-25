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Dünya, Koronavirüs

Kovid-19 kaynaklı can kaybı Avustralya'da 80, Yeni Zelanda’da 18 oldu

Avustralya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 80’e, Yeni Zealand’da 18'e yükseldi.

Recep Şakar   | 25.04.2020
Kovid-19 kaynaklı can kaybı Avustralya'da 80, Yeni Zelanda’da 18 oldu

Queensland

Avustralya’da son 24 saatte 20, Yeni Zelanda’da ise 5 yeni vaka tespit edilmesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19)yakalananların sayısındaki düşüşün devam ettiğini gösterdi.

Ancak Avustralya’da 3 kişinin daha virüs nedeniyle ölmesiyle toplam can kaybı 80’e çıkarken, bugün bir kişinin daha hayatını kaybettiği Yeni Zelanda’daki ölü sayısı 18’e ulaştı.

Öte yandan yaklaşık 487 bin test sonucu virüs bulaştığı belirlenen 6 bin 687 Avustralyalıdan, 5 bin 273'ü iyileşti. Vaka sayısının az görüldüğü ülkeler arasında yer alan Yeni Zelanda’da Kovid-19 nedeniyle hastalanan bin 461 kişiden bin 118’i iyileşti.

Yabancıların ülkeye girişinin yasaklandığı Yeni Zelanda'da, 25 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü hal ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı, 27 Nisan’da yürürlüğe gireceği açıklanan yeni kurallarla hafifletilecek.

Yurt dışından gelenlerin zorunlu karantinaya alındığı Avustralya’da, açık veya kapalı alanlarda hane halkı dışında ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi ve acil durumlar haricinde akraba ve ev ziyaretleri yasak.

Ayrıca cenaze defin işlemlerinin 10, düğünlerin 5 kişiyle yapılabildiği Avustralya'da, kısıtlama ve karantina kurallarına uymayanlar para ve hapis cezalarına çarptırılıyor.

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