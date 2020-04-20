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Dünya, Koronavirüs

Kovid-19 İspanyol ekonomisinde yüzde 13,6'lık küçülmeye neden olabilir

İspanya Merkez Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ülke ekonomisinde bu yıl yüzde 13,6'ya varan daralma öngörüldüğünü açıkladı.

Şenhan Bolelli   | 20.04.2020
Kovid-19 İspanyol ekonomisinde yüzde 13,6'lık küçülmeye neden olabilir

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Merkez Bankası'nın yayımladığı raporda, Kovid-19'dan ekonomik boyutta Avrupa'da en fazla etkilenecek ülkelerden birinin İspanya olacağı belirtildi. 

İspanyol ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,7 küçüldüğü hatırlatılan raporda, yıl sonunda bu rakamın yüzde 13,6'ya çıkmasının beklendiği kaydedildi.

2020 sonu itibarıyla kamu borcunun GSYH'ye oranının yüzde 110 ila yüzde 122 aralığında ve bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 7 ila yüzde 11 olmasının, işsizlik oranının da yüzde 21,7'ye kadar çıkmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Ekonomideki gidişatın Kovid-19'a karşı verilen mücadelede alınan sonuçlara bağlı olacağı vurgulanan raporda, ekonominin toparlanma sürecinin yavaş olacağı kaydedildi.

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