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Dünya, Koronavirüs

Kovid-19 İspanya'da açlık ve yoksulluk sorununu artırdı

Kovid-19 salgını nedeniyle dünyada en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da artan açlık ve yoksulluk sorunundan dolayı gıda bankalarından yardım alanların sayısında ciddi artış görülüyor.

Şenhan Bolelli   | 13.05.2020
Kovid-19 İspanya'da açlık ve yoksulluk sorununu artırdı Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İspanya'da Kovid-19 öncesinde geçim sıkıntısı yaşayan aileler, salgınla birlikte ekonominin durma noktasına gelmesiyle büyük bir darbe aldı.

Ülkede olağanüstü halin başladığı 14 Mart'tan bu yana sadece Madrid'de gıda yardımı alanların sayısının 100 bini geçtiği bildirildi.

Belediyelere ait sosyal hizmetler müdürlüklerinin ve vakıfların girişimiyle her gün tonlarca gıda malzemesi ve yemek dağıtılıyor.

İspanyol basınına açıklama yapan sivil toplum kuruluşları (STK) yetkilileri, "Bu olağan bir şey değil, salgınla başlayan yeni bir gerçek. Her geçen gün gıda ihtiyacı olan daha fazla insan var. En üzücü olan bu. Yemek isteme kuyruğuna girdiğinden utanıp, ağlayanlar var." ifadesini kullandı.

Caritas, Cruz Roja gibi önemli STK'lerin temsilcileri de Kovid-19 öncesinde ülkede yoksulluk sınırının altında 4,5 milyon kişinin yaşadığını, salgın sonrasında bu sayının 6 milyonu bulabileceğini belirtiyor.

İspanya'da Kovid-19'un başlamasından bu yana 800 bin kişi işini kaybetti. Hükümet ve sendikaların anlaşmasıyla 30 Haziran'a kadar uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği'nden (maaşın yüzde 70'i devlet tarafından ödeniyor) yaklaşık 3,5 milyon kişi yararlanıyor.

Sol koalisyon hükümeti bu yıl için ülke ekonomisinde yüzde 9,2 daralma ve işsizlik oranının yüzde 19'a çıkması öngörüsünde bulunuyor.

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